В Пентагоне заявили, что США понадобится полтора года на поставку ВСУ истребителей F-16

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Заместитель американского министра обороны Колин Каль заявил, что Соединённым Штатам понадобится полтора года, чтобы поставить истребители F-16 Вооружённым силам Украины в случае принятия соответствующего решения.
В Пентагоне заявили, что США понадобится полтора года на поставку ВСУ истребителей F-16
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Об этом Каль сказал в ходе онлайн-выступления, организованного Foreign Policy.

«Эти воздушные суда прибыли бы в течение полутора лет, начиная с текущего момента», — цитирует его РИА Новости.

При этом он добавил, что в случае решения США отправить Украине эти самолёты они не помогли бы ВСУ в весенних и летних наступлениях.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников предложил иностранным пилотам истребителей F-16 американского производства поучаствовать в конфликте.

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