В Пентагоне заявили, что США понадобится полтора года на поставку ВСУ истребителей F-16
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Об этом Каль сказал в ходе онлайн-выступления, организованного Foreign Policy.
«Эти воздушные суда прибыли бы в течение полутора лет, начиная с текущего момента», — цитирует его РИА Новости.
При этом он добавил, что в случае решения США отправить Украине эти самолёты они не помогли бы ВСУ в весенних и летних наступлениях.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников предложил иностранным пилотам истребителей F-16 американского производства поучаствовать в конфликте.