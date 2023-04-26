«Свидетельствует о неадекватности»: в России ответили на заявление Киева о «праве» уничтожать объекты в Крыму и Донбассе

Слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о «праве» Киева уничтожать объекты на территории Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей говорят о неадекватности украинской власти. Так в Совете Федерации прокомментировали соответствующее заявление чиновника из Киева. Как полагают сенаторы, на фоне подобных заявлений число желающих присоединиться к России регионов будет только расти.

В России прокомментировали заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о якобы наличии у Украины оснований для ударов по территории Крыма и новых регионов России.

Такую точку зрения, в частности, высказала сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«Заявление Михаила Подоляка свидетельствует о неадекватности украинской власти. Чем больше будет заявлений украинской стороны о необходимости уничтожения людей и территорий, присоединившихся к России, тем больше украинских территорий будет присоединяться к России», — подчеркнула Ковитиди.

По её словам, главной задачей для Украины должно стать переосмысление происходящих событий, кардинальное изменение вектора государственной политики, мир с Россией, а значит, сохранение жизни и здоровья людей, отправляемых сегодня режимом Зеленского «на заведомую смерть».

«На Украине все должны осознать, что военная спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины будет доведена до логического завершения. Нежелание коллективного Запада, а также представителей офиса Зеленского осознать это лишь затягивает кровопролитие и создаёт дополнительные угрозы для всей системы европейской безопасности», — заключила собеседница RT.

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Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина «имеет право» уничтожать объекты в Крыму и новых регионах России.

В эфире телевизионного марафона Подоляк прокомментировал публикации в американских СМИ, в которых утверждалось о намерениях Украины нанести удар по территории России в феврале этого года. В этих материалах говорилось, что Вашингтон попросил Киев отложить атаки.

Подоляк поставил эти утверждения под сомнение, отметив, что Украина абсолютно точно зависит от «полного взаимодействия с партнёрами» в части оружия и его использования.

«Для нас другие приоритетные цели… Что гарантируется нам международным правом, то есть юридически имеем право уничтожать всё, что находится на территории Крыма, Луганской (ЛНР. — RT), Донецкой (ДНР. — RT), Запорожской и Херсонской областей», — приводит слова чиновника РИА Новости.

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Напомним, ДНР и ЛНР вошли в состав России вместе с Херсонской и Запорожской областями по итогам референдумов, проходивших с 23 по 27 сентября 2022 года. 30 сентября состоялась церемония подписания договоров о вхождении четырёх новых субъектов в состав Российской Федерации.

Крым вошёл в состав РФ по итогам референдума в марте 2014 года, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказались в поддержку воссоединения с Россией.

После начала спецоперации власти в Киеве систематически прибегают к попыткам обсудить принадлежность Крыма и новых регионов России, в том числе в свете намерений Украины вернуть полуостров под контроль военным путём.

В частности, ранее в апреле замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига заявил в интервью газете Financial Times, что Киев «готов» к дипломатическим переговорам с Россией по Крыму, если украинские войска дойдут до его границ.

Комментируя недавние заявления Подоляка, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отнёс мнение украинского чиновника к «пропагандистским уловкам».

«Угрозы Крыму — это те пропагандистские установки, которые представители киевского режима старательно пытаются выдать за некий успех в туманном будущем», — сказал он в беседе с RT.

По словам депутата, когда ситуация на передовой становится тяжёлой для Киева, «Зеленский и его шайка тут же вспоминают Крым». «В то же время, — продолжил Белик, принадлежность Крыма к России — это положение, не требующее доказательств, а не предмет для обсуждения.

«Безопасность Севастополя и Крыма усилены, полуостров имеет стратегическое значение для России, поэтому эти желчные угрозы про «имеет право» Подоляк может вспоминать только относительно своей персоны в тех случаях, когда будет анализировать собственное положение, находясь в тюремной камере», — полагает Белик.

В свою очередь, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель полагает, что власти Украины должны заняться «благоустройством психиатрических больниц» и забронировать себе места в этих учреждениях.

По его мнению, подобные выпады Киева ещё раз подтверждают, что действующий режим на Украине является преступным и направлен на разрушение. «В то же время, — отметил Гемпель, — жители Крыма уже привыкли к подобным заявлениям украинских политических деятелей».

«Это не вызывает ничего, кроме возмущения и желания в полном объёме закончить спецоперацию», — заключил он.