Подоляк: ВСУ «имеют право» уничтожать всё, что находится в Крыму и Донбассе

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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинская армия «имеет право» уничтожать всё, что находится в Крыму, Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

Он прокомментировал материал газеты The Washington Post, сообщившей, что Украина планировала нанести удары по российской территории 24 февраля.

По его словам, данная акция для Киева была бы бессмысленной.

«Для нас другие приоритетные цели… Что гарантируется нам международным правом, то есть юридически имеем право уничтожать всё, что находится на территории Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей», — приводит РИА Новости слова Подоляка.

Ранее СМИ сообщили, что украинские власти в феврале разрабатывали планы нападения на Москву.

Отмечается, что начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов поручил офицерам «готовиться к массовым ударам 24 февраля», но позднее Киев «по просьбе Вашингтона отложил удары» по Москве.

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