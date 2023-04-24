WP: ВСУ разрабатывали планы нападения на Москву в феврале

Украинские власти в феврале разрабатывали планы нападения на Москву.

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы Пентагона.

Отмечается, что начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов поручил офицерам «готовиться к массовым ударам 24 февраля», но позднее Киев «по просьбе Вашингтона отложил удары» по Москве.

Ранее сообщалось, что американское разведсообщество считает маловероятным взятие Крыма ВСУ этим летом.

Обозреватель Уве Парпарт в статье для Asia Times выразил мнение, что, если страны Североатлантического альянса попытаются оказать открытую военную поддержку Украине в её желании захватить Крым, это приведёт к опасной эскалации конфликта и станет красной чертой для России.