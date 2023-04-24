WP: разведсообщество США считает маловероятным, что ВСУ возьмут Крым летом

Американское разведсообщество считает маловероятным взятие Крыма ВСУ этим летом.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на попавшие в сеть данные Пентагона.

«Слитые документы демонстрируют, что разведсообщество США считает такой вариант развития событий маловероятным», — говорится в заметке.

Ранее обозреватель Уве Парпарт в статье для Asia Times выразил мнение, что, если страны Североатлантического альянса попытаются оказать открытую военную поддержку Украине в её желании захватить Крым, это приведёт к опасной эскалации конфликта и станет красной чертой для России.