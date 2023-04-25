Подоляк: статья о планах удара по Москве создаёт у Запада мнение об инфантильной Украине
По мнению Подоляка, такие статьи формируют на Западе общественное мнение об Украине как об импульсивной и инфантильной стране.
«Сознательно или бессознательно это делается — другой вопрос», — приводит РБК его слова в Twitter.
Ранее СМИ сообщили, что украинские власти в феврале разрабатывали планы нападения на Москву.
Отмечается, что начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов поручил офицерам «готовиться к массовым ударам 24 февраля», но позднее Киев «по просьбе Вашингтона отложил удары» по Москве.