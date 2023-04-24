Политолог Дудчак: цели публикации материала о планах ВСУ напасть на Москву — психологические

Политолог Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT публикацию газеты The Washington Post со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы Пентагона, согласно которым украинские власти в феврале разрабатывали планы нападения на Москву.

Дудчак допустил, что такие публикации могут появляться, чтобы «ввести в заблуждение, пустить по ложному следу, заставить распылять ресурсы».

«К ним надо достаточно трезво относиться, но игнорировать тоже не надо», — заявил он.

По мнению политолога, вероятно, такие материалы преследуют и психологические цели.

«И психологические в том числе. Может быть, пытаются добавить напряжённости в обществе для создания определённых настроений, которые выгодны тем, что подобную информацию публикуют», — заключил собеседник RT.

Ранее СМИ сообщили, что украинские власти в феврале разрабатывали планы нападения на Москву.

Отмечается, что начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов поручил офицерам «готовиться к массовым ударам 24 февраля», но позднее Киев «по просьбе Вашингтона отложил удары» по Москве.