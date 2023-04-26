В Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT заявление, сделанное советником главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаилом Подоляком, что украинская армия «имеет право» уничтожать всё, что находится в Крыму, Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

«Нынешние власти Украины должны заняться сейчас благоустройством психиатрических больниц, после таких заявлений они должны себе там забронировать места», — отметил Гемпель.

По его словам, заявления Подоляка ещё раз подтверждают, что действующий режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.

«Крымчане привыкли к подобным заявлениям политических деятелей Украины. Это не вызывает ничего, кроме возмущения и желания как можно быстрее в полном объёме закончить спецоперацию. Я убеждён в том, что этих людей ждёт второй Нюрнберг», — заключил собеседник RT.

Ранее Подоляк заявил, что украинская армия «имеет право» уничтожать всё, что находится в Крыму, Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

24 апреля СМИ сообщили, что украинские власти в феврале разрабатывали планы нападения на Москву.

Отмечается, что начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов поручил офицерам «готовиться к массовым ударам 24 февраля», но позднее Киев «по просьбе Вашингтона отложил удары» по Москве.