В СФ заявили о неадекватности властей Украины после слов о праве уничтожать всё в Крыму
- РИА Новости
«Заявление Михаила Подоляка свидетельствует о неадекватности украинской власти. Чем больше будет заявлений украинской стороны о необходимости уничтожения людей и территорий, присоединившихся к России, тем больше украинских территорий будет присоединяться к России. Мы, в России, уверены, что самой большой ценностью являются жизнь и здоровье человека», — подчеркнула Ковитиди.
Поэтому, по её словам, главной задачей для Украины должно стать переосмысление происходящих событий, кардинальное изменение вектора государственной политики, мир с Россией, а значит, сохранение жизни и здоровья людей, отправляемых сегодня режимом Зеленского «на заведомую смерть».
«На Украине все должны осознать, что военная спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины будет доведена до логического завершения. Нежелание коллективного Запада, в том числе в лице представителей офиса Зеленского, осознать это лишь затягивает кровопролитие и создаёт дополнительные угрозы для всей системы европейской безопасности», — заключила собеседница RT.
Ранее Подоляк заявил, что украинская армия «имеет право» уничтожать всё, что находится в Крыму, Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.
24 апреля СМИ сообщили, что украинские власти в феврале разрабатывали планы нападения на Москву.
Отмечается, что начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов поручил офицерам «готовиться к массовым ударам 24 февраля», но позднее Киев «по просьбе Вашингтона отложил удары» по Москве.