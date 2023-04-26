В СФ заявили о неадекватности властей Украины после слов о праве уничтожать всё в Крыму

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что украинская армия «имеет право» уничтожать всё, что находится в Крыму, Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

«Заявление Михаила Подоляка свидетельствует о неадекватности украинской власти. Чем больше будет заявлений украинской стороны о необходимости уничтожения людей и территорий, присоединившихся к России, тем больше украинских территорий будет присоединяться к России. Мы, в России, уверены, что самой большой ценностью являются жизнь и здоровье человека», — подчеркнула Ковитиди.

Поэтому, по её словам, главной задачей для Украины должно стать переосмысление происходящих событий, кардинальное изменение вектора государственной политики, мир с Россией, а значит, сохранение жизни и здоровья людей, отправляемых сегодня режимом Зеленского «на заведомую смерть».

«На Украине все должны осознать, что военная спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины будет доведена до логического завершения. Нежелание коллективного Запада, в том числе в лице представителей офиса Зеленского, осознать это лишь затягивает кровопролитие и создаёт дополнительные угрозы для всей системы европейской безопасности», — заключила собеседница RT.

Ранее Подоляк заявил, что украинская армия «имеет право» уничтожать всё, что находится в Крыму, Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

24 апреля СМИ сообщили, что украинские власти в феврале разрабатывали планы нападения на Москву.

Отмечается, что начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов поручил офицерам «готовиться к массовым ударам 24 февраля», но позднее Киев «по просьбе Вашингтона отложил удары» по Москве.