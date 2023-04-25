Юрист Ярмуш поддержала идею признать нелегитимной передачу Крыма УССР в 1954 году

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Ангелина Шурпина
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала заявление главы крымского парламента Владимира Константинова о том, что решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году было нелегитимным.
Юрист Ярмуш поддержала идею признать нелегитимной передачу Крыма УССР в 1954 году
  • РИА Новости

Специалист поддержала данное предложение, отметив, что это «логическое завершение вопроса».

«Никита Хрущёв, не имея достаточных полномочий для такого решения, с нарушением законов СССР передал Крым, который принадлежал РСФСР, Украинской ССР. В 2014 году прошёл референдум, Российская Федерация приняла Крым в качестве своего субъекта, это было принято на основании закона», — напомнила юрист.

По её словам, сейчас необходимо «поставить точку» в вопросе принадлежности Крыма.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году было нелегитимным, и высказался за его отмену.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Российский президент Владимир Путин также отмечал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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