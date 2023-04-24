Посол Китая в Париже заявил, что Крым исторически был и является российским

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Крым был российским исторически и является таковым, заявил посол КНР в Париже Лю Шайе в эфире французского телеканала LCI.

Так он ответил на просьбу телеведущего сформулировать позицию, является ли Крым частью Украины.

«Есть история. Крым изначально был российским. Хрущёв отдал Крым Украине по времена Советского Союза», — цитирует дипломата РИА Новости.

На возражение ведущего о том, что полуостров является частью Украины согласно международному праву, Лю Шайе отметил, что страны бывшего СССР не имеют эффективного статуса в международном праве.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал слова посла Китая во Франции Лю Шайе о Крыме холодным душем для стран Запада.

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