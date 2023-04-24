Посол Китая в Париже заявил, что Крым исторически был и является российским
Так он ответил на просьбу телеведущего сформулировать позицию, является ли Крым частью Украины.
«Есть история. Крым изначально был российским. Хрущёв отдал Крым Украине по времена Советского Союза», — цитирует дипломата РИА Новости.
На возражение ведущего о том, что полуостров является частью Украины согласно международному праву, Лю Шайе отметил, что страны бывшего СССР не имеют эффективного статуса в международном праве.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал слова посла Китая во Франции Лю Шайе о Крыме холодным душем для стран Запада.