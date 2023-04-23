Депутат Белик назвал слова посла КНР во Франции о Крыме холодным душем для Запада

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал слова посла Китая во Франции Лю Шайе о Крыме холодным душем для стран Запада.

«Заявление посла Китая стали холодным душем для горячих голов на Западе, которые пребывают в горячечном антироссийском бреду», — цитирует РИА Новости Белика.

По его словам, все руководители крупных мировых держав понимают, что возвращение Крыма в состав России было справедливым и закономерным историческим шагом.

Как пишет Le Monde, власти Франции выразили беспокойство после высказываний посла Китая.

По данным газеты, в эфире LCI посол отметил, что международное соглашение не конкретизирует статус стран бывшего СССР как суверенных, а полуостров Крым изначально принадлежал России, но в советское время «Никита Хрущёв отдал его Украине».

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.