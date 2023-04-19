Историк Рудаков объяснил решение Хрущёва передать Крым Украине
«В первый год своего пребывания у власти его позиции в Кремле были ещё не так сильны, и ему важно было опереться на украинские партийные кадры», — сказал Рудаков в интервью газете «Известия».
По его словам, Хрущёв также надеялся, что данная мера поможет послевоенному восстановлению полуострова.
Он добавил, что в ходе передачи Крыма Украине были совершены юридические ошибки.
В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Российский президент Владимир Путин также отмечал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.