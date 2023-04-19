Советский лидер Никита Хрущёв намеревался сделать Украине подарок в первый год пребывания у власти и ускорить процесс послевоенного восстановления Крыма, заявил главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков.

«В первый год своего пребывания у власти его позиции в Кремле были ещё не так сильны, и ему важно было опереться на украинские партийные кадры», — сказал Рудаков в интервью газете «Известия».

По его словам, Хрущёв также надеялся, что данная мера поможет послевоенному восстановлению полуострова.

Он добавил, что в ходе передачи Крыма Украине были совершены юридические ошибки.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Российский президент Владимир Путин также отмечал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.