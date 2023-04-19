Лавров: западные страны требуют от Украины попыток силового захвата Крыма и Донбасса

Страны Запада требуют, чтобы Украина предприняла попытку силового захвата Крыма и Донбасса, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он отметил, что киевское правительство не представляет интересов жителей Крыма и юго-востока Украины.

«Возвращения этих территорий силой требуют от Киева его западные хозяева», — приводит ТАСС слова Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Российский президент Владимир Путин также отмечал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.