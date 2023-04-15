Полковник в отставке Макгрегор: у Украины нет шансов захватить Крым
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«Шансы на это такие же, как и на возвращение потраченных наших сотен миллионов долларов», — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, Украина является деспотичным государством, напоминающим «однопартийную фашистскую модель».
В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Российский президент Владимир Путин также отмечал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.