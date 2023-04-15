Украинской армии не удастся захватить Крым, заявил бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Шансы на это такие же, как и на возвращение потраченных наших сотен миллионов долларов», — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, Украина является деспотичным государством, напоминающим «однопартийную фашистскую модель».

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Российский президент Владимир Путин также отмечал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.