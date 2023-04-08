Зеленский заявил, что Киев должен контролировать Крым для порядка в мире
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Об этом, как пишет РБК со ссылкой на «Укринформ», он сказал во время ифтара (вечернего приёма пищи у мусульман в Рамадан) с участием военнослужащих-мусульман.
По словам Зеленского, Киеву нужен Крым «для порядка в мире, основанном на конвенциях и Уставе ООН».
В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Российский президент Владимир Путин также отмечал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.