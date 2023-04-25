Глава крымского парламента выступил за отмену решения о передаче полуострова в состав УССР

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году было нелегитимным и высказался за его отмену.

«Мы тоже проводили юридическую экспертизу этого вопроса и тоже имеем все основания для уверенности в том, что решения 1954 года являются нелегитимными», — цитирует РИА Новости Константинова.

Он отметил, что точка по данному вопросу в политическом плане была поставлена в 2014 году, а в юридическом плане должна быть поставлена в ближайшее время.

Ранее посол КНР в Париже Лу Шае заявил, что Крым был российским исторически и является таковым.

На возражение ведущего о том, что полуостров является частью Украины согласно международному праву, Лу Шае отметил, что страны бывшего СССР не имеют эффективного статуса в международном праве.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.