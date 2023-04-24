Китайский МИД заявил об уважении суверенитета всех государств бывшего СССР

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Китайское Министерство иностранных дел заявило об уважении суверенитета всех государств, ранее входивших в состав Советского Союза.
Китайский МИД заявил об уважении суверенитета всех государств бывшего СССР
  • AP
  • © Ng Han Guan

Об этом заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин. Её слова приводит РИА Новости.

Она прокомментировала слова китайского посла в Париже Лу Шае о Крыме и суверенитете стран бывшего СССР.

«Китай уважает суверенитет всех бывших республик СССР», — сказала Мао Нин.

Дипломат добавила, что некоторые СМИ сеют рознь между Китаем и другими государствами, неверно интерпретируя китайскую позицию.

Ранее посол КНР в Париже Лу Шае заявил, что Крым был российским исторически и является таковым.

На возражение ведущего о том, что полуостров является частью Украины согласно международному праву, Лу Шае отметил, что страны бывшего СССР не имеют эффективного статуса в международном праве.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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