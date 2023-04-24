Китайский МИД заявил об уважении суверенитета всех государств бывшего СССР
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Об этом заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин. Её слова приводит РИА Новости.
Она прокомментировала слова китайского посла в Париже Лу Шае о Крыме и суверенитете стран бывшего СССР.
«Китай уважает суверенитет всех бывших республик СССР», — сказала Мао Нин.
Дипломат добавила, что некоторые СМИ сеют рознь между Китаем и другими государствами, неверно интерпретируя китайскую позицию.
Ранее посол КНР в Париже Лу Шае заявил, что Крым был российским исторически и является таковым.
На возражение ведущего о том, что полуостров является частью Украины согласно международному праву, Лу Шае отметил, что страны бывшего СССР не имеют эффективного статуса в международном праве.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.