Заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о праве Киева уничтожать всё в Крыму и в новых регионах России является фашистским. Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Ранее Подоляк заявил, что украинская армия «имеет право» уничтожать всё, что находится в Крыму, Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

«Подоляку ответил бы старинной русской пословицей: «Бодливой корове Бог рога не даёт», — приводит РИА Новости слова Ивлева.

Он подчеркнул, что за подобные фашистские заявления украинского чиновника ждёт место на скамье подсудимых, «как и его старшего коллегу Геббельса».

Депутат посоветовал Подоляку готовиться и изучать протоколы Нюрнбергского процесса.

Ранее сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила в беседе с RT, что слова Подоляка свидетельствует о неадекватности украинской власти.