Депутат Ивлев назвал фашистским заявление советника офиса Зеленского Подоляка о Крыме
- РИА Новости
Ранее Подоляк заявил, что украинская армия «имеет право» уничтожать всё, что находится в Крыму, Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.
«Подоляку ответил бы старинной русской пословицей: «Бодливой корове Бог рога не даёт», — приводит РИА Новости слова Ивлева.
Он подчеркнул, что за подобные фашистские заявления украинского чиновника ждёт место на скамье подсудимых, «как и его старшего коллегу Геббельса».
Депутат посоветовал Подоляку готовиться и изучать протоколы Нюрнбергского процесса.
Ранее сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила в беседе с RT, что слова Подоляка свидетельствует о неадекватности украинской власти.