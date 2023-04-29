«Цель удара достигнута»: МО РФ сообщило о поражении места нахождения командования группировки ВСУ «Херсон»

Групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединённой группировки войск ВСУ «Херсон» был нанесён российскими войсками вечером 28 апреля. Как сообщили в Минобороны РФ, цель удара была достигнута. Накануне российские ракетчики поразили пункты временной дислокации подразделений резерва ВСУ и украинский объединённый штаб обороны Артёмовска.

Вечером 28 апреля российские ВС нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединённой группировки войск ВСУ «Херсон».

«Цель удара достигнута», — заявил в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отметим, что в ночь на 28 апреля был нанесён групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ. Также накануне ракетные войска ВС РФ поразили украинский объединённый штаб обороны Артёмовска.

При этом ночью 27 апреля Вооружённые силы России нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов ВСУ.

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Ситуация в зоне СВО

На Купянском направлении пресечены действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп. Также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ. Потери противника составили более 70 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, автомобиль с боеприпасами, два пикапа, а также одна гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации и огнём артиллерии группировки войск «Центр» уничтожено до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении российские штурмовые отряды, которым с флангов оказывали поддержку подразделения ВДВ, продолжали активные действия по уничтожению украинских военных на западных окраинах Артёмовска. Самолёты совершили семь вылетов, тогда как артиллерия выполнила 58 огневых задач.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем Южной группировки войск пресечены попытки противника контратаковать из районов населённых пунктов Часов Яр, Калинин и Красное Донецкой Народной Республики», — добавил официальный представитель МО РФ.

Общие потери ВСУ составили более 575 украинских военнослужащих и наёмников, два танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», одна гаубица Д-30, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Кроме того, корреспондент RT Илья Васюнин поговорил с одним из бойцов ЧВК «Вагнер», который рассказал, что бойцы ВСУ в Артёмовске переодевались в гражданское, чтобы слиться с мирными жителями.

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы, уничтожены склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны. При этом ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» ликвидировано свыше 85 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

Помимо этого, как сообщил официальный представитель Минобороны РФ, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 92 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живая сила и техника в 126 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины и 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.