В районе Константиновки: российские войска поразили украинский объединённый штаб обороны Артёмовска

Ракетные войска ВС РФ поразили украинский объединённый штаб обороны Артёмовска, а также подразделения «Иностранного легиона» в ДНР, сообщили в Минобороны России. При этом российские штурмовые отряды продолжили уничтожение подразделений ВСУ и иностранных наёмников в западной части Артёмовска. В общей сложности на Донецком направлении за сутки противник потерял до 300 военных и наёмников, три БМП, четыре боевые бронемашины, восемь автомобилей, а также гаубицу Д-30.

На Донецком направлении российские штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и иностранных наёмников в западной части Артёмовска, сообщили в Министерстве обороны РФ. При этом подразделения ВДВ совместно с подразделениями Южной группировки войск с флангов пресекали попытки противника завести в город дополнительные резервы.

Авиацией за сутки было совершено шесть самолёто-вылетов, артиллерией выполнены 52 огневые задачи.

«Ракетными войсками поражены украинский объединённый штаб обороны города Артёмовска, а также подразделения так называемого Иностранного легиона в районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики», — отметили в Минобороны.

За сутки на Донецком направлении уничтожены до 300 украинских военнослужащих и наёмников, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также гаубица Д-30.

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Обстановка на направлениях спецоперации

Как отметили в Минобороны РФ, на Купянском направлении пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп, уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ и нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ.

Потери противника за сутки составили до 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20.

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На Краснолиманском направлении ударами авиации и огнём артиллерии уничтожены до 85 бойцов ВСУ, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также одна гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем уничтожены до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы: «Мста-Б» и Д-30. Также пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.

Истребительной авиацией ВКС России сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины в районе населённого пункта Дробышево (ДНР), средствами ПВО перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», сбито пять украинских беспилотников.

Удар по пунктам дислокации резервов ВСУ

Российские ВС ночью 28 апреля нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено», — отметили в МО.

Накануне был нанесён сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования. В Минобороны РФ подчёркивали, что все назначенные объекты (пункты дислокации резервов ВСУ) были поражены.

Работа экипажа «Град» на Марьинском направлении

Корреспондент RT Халед аль-Джаббури опубликовал видео работы экипажа РСЗО «Град» на Марьинском направлении.

В материале представлен разговор с замкомандира взвода (позывной Шторм), который рассказал, как они систематично уничтожают бронетехнику ВСУ, в том числе поставляемую странами НАТО.

«Поступает сигнал, что пришла цель, — мы выдвигаемся на позицию. Нам говорят координаты, мы наводимся на цель», — заявил российский военнослужащий.

Работа установки «Град» на Марьинском направлении

Работа спецназа Росгвардии

Спецназ Росгвардии обнаружил в Донецкой Народной Республике схроны с оружием и боеприпасами, сообщает пресс-служба ведомства.

«При проведении специальных адресных мероприятий в одном из населённых пунктов Донецкой Народной Республики росгвардейцы изъяли из нескольких схронов более 600 боеприпасов к стрелковому оружию, около 20 мин и ручных гранат, свыше 5 кг тротила и пластида», — говорится в сообщении.

Также были обнаружены несколько единиц стрелкового оружия и выстрелы к ручным противотанковым гранатомётам.

«Все находки сапёры Росгвардии вывезли в безопасное место и уничтожили накладным зарядом», — пояснили в пресс-службе.