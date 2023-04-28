ВС России уничтожили склад боеприпасов бригады ВСУ в Харьковской области

В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад боеприпасов боевиков ВСУ в Харьковской области.

«В районах населённых пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, в районе населённого пункта Синельниково Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по складам боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ, которые находились в районах Серебрянки и Весёлого в ДНР. Склады уничтожены.