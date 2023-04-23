Российские войска нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ в Серебрянке и Весёлом

Российские войска нанесли удары по складам боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ, которые находились в районах Серебрянки и Весёлого в ДНР. Склады уничтожены, сообщило Минобороны России.

Кроме того, в районах Григоровки и Калинина авиация и артиллерия нанесли поражение резервам противника, говорится в сводке.

За сутки на Донецком направлении украинская армия потеряла до 200 военных, отметили в министерстве.