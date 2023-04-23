МО России: на Донецком направлении за сутки уничтожены до 200 украинских военных

Российская армия уничтожила до 200 украинских военных на Донецком направлении за сутки, сообщает Минобороны России.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 200 украинских военнослужащих», — говорится в сводке военного ведомства.

Также сообщается об уничтожении одной БМП, четырёх боевых бронированных машин, восьми автомобилей, одной гаубицы Д-20 и одной РСЗО БМ-21 «Град».

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили три командно-наблюдательных пункта бригад теробороны ВСУ в Донецкой Народной Республике.