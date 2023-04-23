МО России: на Донецком направлении за сутки уничтожены до 200 украинских военных

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Российская армия уничтожила до 200 украинских военных на Донецком направлении за сутки, сообщает Минобороны России.
МО России: на Донецком направлении за сутки уничтожены до 200 украинских военных
  • РИА Новости

«За сутки на данном направлении уничтожено до 200 украинских военнослужащих», — говорится в сводке военного ведомства.

Также сообщается об уничтожении одной БМП, четырёх боевых бронированных машин, восьми автомобилей, одной гаубицы Д-20 и одной РСЗО БМ-21 «Град».

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили три командно-наблюдательных пункта бригад теробороны ВСУ в Донецкой Народной Республике.

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