Минобороны: на Донецком направлении за сутки уничтожены более 575 бойцов ВСУ

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Российские войска за сутки уничтожили на Донецком направлении более 575 украинских военных и наёмников.
Минобороны: на Донецком направлении за сутки уничтожены более 575 бойцов ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны.

«Общие потери противника на данном направлении составили более 575 украинских военнослужащих и наёмников», — говорится в сообщении.

Также были уничтожены два танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, двенадцать автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», одна гаубица Д-30, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Ранее Вооружённые силы России ликвидировали украинскую разведывательную группу в районе Марфополя в Запорожской области.

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