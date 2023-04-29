Минобороны: на Донецком направлении за сутки уничтожены более 575 бойцов ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны.
«Общие потери противника на данном направлении составили более 575 украинских военнослужащих и наёмников», — говорится в сообщении.
Также были уничтожены два танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, двенадцать автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», одна гаубица Д-30, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Ранее Вооружённые силы России ликвидировали украинскую разведывательную группу в районе Марфополя в Запорожской области.