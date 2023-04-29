Минобороны: ВС России ликвидировали украинскую разведгруппу в Запорожской области

Вооружённые силы России ликвидировали украинскую разведывательную группу в районе Марфополя в Запорожской области, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Его слова приводит РИА Новости.

В ходе операции уничтожены трое украинских военных, добавил он.

Также стало известно, что российские ТОС «Солнцепёк» нанесли удары по двум опорным пунктам ВСУ в районе села Пречистовка в Марьинском районе.