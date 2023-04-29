Минобороны: ВС России ликвидировали украинскую разведгруппу в Запорожской области
Вооружённые силы России ликвидировали украинскую разведывательную группу в районе Марфополя в Запорожской области, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
Его слова приводит РИА Новости.
В ходе операции уничтожены трое украинских военных, добавил он.
Также стало известно, что российские ТОС «Солнцепёк» нанесли удары по двум опорным пунктам ВСУ в районе села Пречистовка в Марьинском районе.
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