Группировка «Юг» армии России сорвала попытки ВСУ контратаковать из районов Часова Яра, Калинина и Красного в ДНР, сообщает российское Минобороны.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем «Южной» группировки войск пресечены попытки противника контратаковать из районов населённых пунктов Часов Яр, Калинина и Красное Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что в данном районе авиация осуществила семь самолётовылетов.

Ранее стало известно, что российские войска за сутки уничтожили на Донецком направлении более 575 украинских военных и наёмников.