Российская армия пресекла попытки ВСУ контратаковать из трёх районов
- РИА Новости
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем «Южной» группировки войск пресечены попытки противника контратаковать из районов населённых пунктов Часов Яр, Калинина и Красное Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что в данном районе авиация осуществила семь самолётовылетов.
Ранее стало известно, что российские войска за сутки уничтожили на Донецком направлении более 575 украинских военных и наёмников.