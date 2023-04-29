ВС России поразили место нахождения командного состава группировки ВСУ «Херсон»

Российская армия высокоточным оружием поразила место нахождения командного состава группировки ВСУ «Херсон», сообщает Минобороны России.

«Нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединённой группировки войск ВСУ «Херсон», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что цель удара была достигнута.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские ракетные войска поразили украинский объединённый штаб обороны Артёмовска, а также подразделения «Иностранного легиона» в районе Константиновки.