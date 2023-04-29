ВС России поразили место нахождения командного состава группировки ВСУ «Херсон»

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Российская армия высокоточным оружием поразила место нахождения командного состава группировки ВСУ «Херсон», сообщает Минобороны России.
ВС России поразили место нахождения командного состава группировки ВСУ «Херсон»
  • РИА Новости

«Нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединённой группировки войск ВСУ «Херсон», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что цель удара была достигнута.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские ракетные войска поразили украинский объединённый штаб обороны Артёмовска, а также подразделения «Иностранного легиона» в районе Константиновки.

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