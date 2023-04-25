Поддержку штурмовым подразделениям оказывают ВДВ и авиация: в Минобороны РФ рассказали о ходе освобождения Артёмовска

Российские силы продолжают уничтожать противника в западной части Артёмовска, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, ВДВ и авиация оказывают поддержку штурмовым подразделениям в районе города и пресекают попытки ВСУ перебросить резервы. Наряду с этим за сутки в зоне СВО уничтожен ряд образцов техники противника, в том числе артиллерийская система М777 производства США и радиолокационная станция наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

На Купянском направлении ударами авиации и артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения противника, находившиеся в районах населённых пунктов Харьковской области. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что в Харьковской области и в ЛНР также были пресечены действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

Противник на этом направлении за сутки потерял до 65 военных, две боевые бронированные машины и один пикап. Также уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

В свою очередь, на Краснолиманском направлении ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника, располагавшиеся на территории Луганской и Донецкой народных республик. За сутки уничтожены до 80 военнослужащих ВСУ, две боевые машины пехоты, а также гаубица Д-20.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжили работу в западной части Артёмовска, отметили в МО.

«Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая и армейская авиация вооружённых сил оказывают непосредственную поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом и пресекают попытки противника перебросить туда резервы», — отметил Конашенков.

Ударами артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах нескольких населённых пунктов ДНР. За минувшие сутки в интересах поддержки штурмовых отрядов в районе Артёмовска авиация совершила девять вылетов, артиллерия выполнила 62 огневые задачи.

За сутки противник потерял на данном направлении до 360 военных и наёмников, семь боевых машин пехоты, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубицу Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» поражены подразделения противника, располагавшиеся в районах населённых пунктов ДНР и Запорожской области.

За сутки на этих направлениях ВСУ потеряли более 120 военных, боевую бронированную машину, девять автомобилей, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также самоходную артиллерийскую установку «Акация».

На Херсонском направлении в течение прошедших суток уничтожены до 20 военнослужащих ВСУ, а также одна артиллерийская система М777 производства США.

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 124 районах.

По данным Минобороны РФ, в ДНР уничтожена радиолокационная станция наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 15 украинских беспилотников.

Военкоры RT — о ситуации в районе Марьинки

Военкор RT Влад Андрица поговорил с военными, которые работают в районе Марьинки. По словам командира роты с позывным Моздок, российские военные «забрали» все многоэтажные дома и перешли в частный сектор.

Командир роты с позывным Моздок рассказал о боевых действиях в Марьинке

«Вся сложность в частном секторе в том, что западная часть наиболее живая, очень много домов и строений, которые ещё более-менее укреплённые. Но ничего, мы преодолели пятиэтажки и сразу пошли по кварталам», — сказал он.

По словам военного, в одном из зданий российские военные взяли двух пленных, оба были мобилизованы в начале февраля. У них не было средств связи с другими военными ВСУ.

«Был командир у них, сержант-морпех. Он просто ушёл от них, сказал: «Ждите, я пошёл за едой». В течение двух суток они там вдвоём находились. Потом оказалось, что связи у них нет, и, даже когда они решили, что им надо уходить к своим, они не знали, куда идти», — рассказал военный.