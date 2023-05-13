«Не могут их национализировать»: Бельгия направит €92 млн доходов от активов России на помощь Украине

Правительство Бельгии согласовало пакет военной и гражданской помощи Украине в размере €92 млн, который будет оплачен за счёт доходов от замороженных в этой стране российских активов. Ранее в Кремле заявили, что власти России требуют разблокировать российские активы на Западе, поскольку их арест является незаконным, а любая попытка легитимизировать подобные действия обречена на неудачу. Аналитики отмечают, что страны Запада не могут конфисковать активы РФ, однако пользуются ими из-за их неопределённого статуса.

Новый пакет военной и гражданской помощи Украине в размере €92 млн, выделенный Бельгией, будет оплачен за счёт доходов, полученных от замороженных в этой стране активов России. Об этом говорится в заявлении бельгийского правительства.

«Общий объём новых выделенных финансовых средств достигает €92 млн. Эти финансовые средства получены за счёт налоговых поступлений от российских финансовых активов, замороженных в Бельгии», — говорится в сообщении.

По данным бельгийского кабинета министров, пакет помощи состоит из двух частей.

«Половина этой суммы, €46 млн, предназначена для нового пакета военной помощи. Он включает поставки бронетехники, вооружения и боеприпасов. Обсуждаемая с украинскими военными цель состоит в том, чтобы очень быстро поставить первые партии (оружия. — RT)», — говорится в заявлении.

Ещё €46 млн предназначено для «поддержки украинского населения и укрепления бельгийского дипломатического присутствия».

Ранее, в апреле, правительство Бельгии сообщило о получении дивидендов в размере €625 млн за счёт налогообложения процентов от размещения в стране замороженных финансовых активов России.

Проблема изъятия

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине страны Запада усилили санкционное давление на Москву и заморозили примерно половину российских золотовалютных резервов (около €300 млрд). Власти Украины тут же выступили с призывом передать отчуждённые у РФ активы Киеву.

Западные политики и функционеры неоднократно заявляли о намерении использовать эти средства для возмещения ущерба Украине, однако до последнего времени найти способ передать ей замороженные зарубежные российские активы так и не смогли.

Еврокомиссия

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Так, выступая 14 марта в парламенте, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что простого способа конфисковать российские средства в стране нет, так как ранее такая практика не применялась. По словам Клеверли, это «не так просто, как может показаться».

«Дело в том, что конфликты во всём мире происходили и раньше. Виновники были и раньше, но конфискации активов не было никогда», — пояснил глава британской дипломатии.

С трудностями в присвоении российских активов столкнулись и в США. 24 марта газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорится, что, несмотря на устную поддержку конфискации средств РФ, ряд высокопоставленных чиновников администрации Байдена скептически оценивают такой сценарий. Среди них — глава Минфина США Джанет Йеллен.

«Йеллен и другие (официальные лица. — RT) считают, что конфискация российских счетов может подорвать доверие к доллару — валюте, наиболее широко используемой в мировых транзакциях и торговле. Существует вероятность, что зарубежные государства менее охотно будут хранить деньги в американских банках или осуществлять инвестиции, опасаясь, что эти деньги могут быть конфискованы», — сообщили журналисты, ссылаясь на источники в администрации.

Кроме того, отмечает The New York Times, американские эксперты опасаются, что подобные действия в случае возникновения международных споров «могут в перспективе привести к более высокому риску экспроприации американских и европейских активов, хранящихся в других странах».

К схожему выводу пришли и в Еврокомиссии. В середине апреля немецкая газета Die Welt со ссылкой на внутренний документ ЕК сообщила, что не существует никаких юридических оснований для передачи замороженных средств РФ Украине. Эксперты комиссии пришли к выводу, что их придётся вернуть России после окончания конфликта.

При этом в ЕК продолжают искать способы извлечь пользу из этих средств для Украины, например с помощью инвестирования замороженных средств Центробанка РФ в европейские государственные облигации.

В Москве действия Запада по заморозке активов РФ неоднократно называли незаконными, подчёркивая, что какие-либо манипуляции с российскими средствами или их передача Украине нарушат все нормы международного права. Комментируя публикацию газеты Die Welt, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что легализовать эти средства странам Запада не удастся, любые их действия в этом направлении будут нарушением закона.

«Сейчас становится очевидным, что уложить, упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается и никак не получается с легитимизацией этих шагов. Как ни крути, всё равно все их действия выглядят незаконными», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Россия будет следить за дальнейшими действиями стран Запада в отношении её активов.

«Мы требуем, чтобы это всё было разблокировано, и считаем это незаконным. Убеждены, что любая попытка это легитимизировать обречена на неудачу», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

«В подвешенном состоянии»

Бельгия и другие страны Запада не имеют возможности конфисковать замороженные активы РФ, однако пользуются ими и получают с них дивиденды, так как надеются, что их можно будет не возвращать российской стороне в случае её военного поражения, которого они дожидаются, считает главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

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«Подобная политика стран Запада продолжится, пока ситуация на Украине будет оставаться в подвешенном состоянии. Запад не уверен в своей победе на 100%, но он её не исключает и считает вероятной. Пока преобладает эта точка зрения, западные страны будут помогать Украине, в том числе средствами, полученными из замороженных российских активов. И будут помогать таким образом даже в ущерб себе», — сказал аналитик в комментарии RT.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что из-за невозможности конфисковать средства РФ напрямую Запад «перешёл к косвенной форме их использования на свои нужды».

«Они уже давно пользуются российскими активами, которые находятся на зарубежных счетах. Они не могут их национализировать, но использовать для получения прибыли и дивидендов могут», — отметил политолог в разговоре с RT.

Такое использование собственности РФ является таким же нелегитимным, как и конфискация, однако страны Запада закрывают на это глаза, так как знают, что международные инстанции в споре по статусу этих активов не встанут на сторону Москвы, уверен Брутер.

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«Еврокомиссия и власти ЕС исходят из позиции, что с юридической точки зрения они должны будут вернуть эти активы, но считают, что такая ситуация никогда не наступит. Поэтому они пользуются этими деньгами, не определяя их статус кроме как «замороженные», — пояснил собеседник RT.

Идеальным сценарием для стран Запада стала бы полная конфискация активов РФ, однако неопределённый статус-кво, который позволяет снимать с них прибыль при определённых условиях, их тоже устраивает, добавил Брутер. Кроме того, Европа хотела бы вообще не возвращать эти средства из-за собственных финансовых трудностей, считает аналитик.

«На сегодня вся Европа находится в очень сложном экономическом положении. Однако курс евро до сих пор держится, и его стабильность позволяет занимать средства у банков. При этом открытым остаётся вопрос, как они будут возмещать эти займы и кому будут продавать долговые обязательства. Поэтому российские деньги со своим статусом замороженных активов, который при этом позволяет получать с них дивиденды, — это очень удобный инструмент решения такой проблемы», — заключил собеседник RT.