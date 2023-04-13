Die Welt: в ЕС пришли к выводу, что замороженные активы России придётся позже вернуть
- РИА Новости
Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на документ Еврокомиссии.
Эксперты ЕК пришли к выводу что, с юридической точки зрения, активы ЦБ России нельзя просто так передать Украине, отмечается в материале.
«Политическая воля есть, но правовые барьеры высоки», — говорится в сообщении.
Американский Минфин ранее сообщал, что США и их союзники заморозили активы россиян, подпавших под санкции, на общую сумму порядка $58 млрд.
Агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз до сих пор не может найти и заморозить большую часть российских активов.
В Кремле назвали незаконными блокировки российских активов в ЕС.