Die Welt: в ЕС пришли к выводу, что замороженные активы России придётся позже вернуть

Европейские чиновники пришли к выводу, что замороженные активы ЦБ России придётся вернуть после завершения конфликта на Украине.

Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на документ Еврокомиссии.

Эксперты ЕК пришли к выводу что, с юридической точки зрения, активы ЦБ России нельзя просто так передать Украине, отмечается в материале.

«Политическая воля есть, но правовые барьеры высоки», — говорится в сообщении.

Американский Минфин ранее сообщал, что США и их союзники заморозили активы россиян, подпавших под санкции, на общую сумму порядка $58 млрд.

Агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз до сих пор не может найти и заморозить большую часть российских активов.

В Кремле назвали незаконными блокировки российских активов в ЕС.