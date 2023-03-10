Bloomberg: ЕС всё ещё не может найти и заморозить большую часть российских активов
Об этом информирует агентство Bloomberg.
Как пишет издание, в данный момент ЕС заморозил принадлежащие России активы на сумму около €21 млрд.
При этом в 2019 году, если опираться на официальную статистику объединения, объём прямых инвестиций России в ЕС равнялся €136 млрд.
Кроме того, говорится в статье, ЕС сталкивается с проблемой неравномерной заморозки российских активов среди стран-участниц.
Ранее американский Минфин сообщал, что США и их союзники заморозили активы россиян, подпавших под санкции, на общую сумму порядка $58 млрд.