Bloomberg: ЕС всё ещё не может найти и заморозить большую часть российских активов

Европейский союз до сих пор не может найти и заморозить большую часть российских активов.

Об этом информирует агентство Bloomberg.

Как пишет издание, в данный момент ЕС заморозил принадлежащие России активы на сумму около €21 млрд.

При этом в 2019 году, если опираться на официальную статистику объединения, объём прямых инвестиций России в ЕС равнялся €136 млрд.

Кроме того, говорится в статье, ЕС сталкивается с проблемой неравномерной заморозки российских активов среди стран-участниц.

Ранее американский Минфин сообщал, что США и их союзники заморозили активы россиян, подпавших под санкции, на общую сумму порядка $58 млрд.