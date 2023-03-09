США и их союзники заморозили активы россиян на общую сумму $58 млрд

Соединённые Штаты и их союзники заморозили активы россиян, подпавших под санкции, на общую сумму порядка $58 млрд.

Об этом сообщает американский Минфин.

«За год, прошедший с тех пор, как министры финансов, юстиции, внутренних дел и торговли, а также европейские комиссары создали целевую группу REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs. — RT), её члены заблокировали или заморозили находящиеся под санкциями активы россиян на сумму более $58 млрд», — сказано в отчёте.

Ранее в США призвали следить за инвестициями россиян в недвижимость из опасений обхода санкций.

На Украине заявили, что в 2022 году заблокировали $1,12 млрд активов России и Белоруссии.