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Песков назвал незаконными блокировки российских активов в ЕС

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Россия считает блокировки российских активов в Евросоюзе нелегитимной и незаконной процедурой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков назвал незаконными блокировки российских активов в ЕС
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Мы все эти блокировки не воспринимаем и считаем их не чем иным, как попранием международного права и собственно посягательством на государственную и частную собственность, то есть, посягательством на вообще основы мировой экономики», — заявил Песков.

Он назвал действия ЕС нелегитимными и незаконными и отметил, что Москва будет с ними бороться.

Ранее американский Минфин сообщал, что США и их союзники заморозили активы россиян, подпавших под санкции, на общую сумму порядка $58 млрд.

Агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз до сих пор не может найти и заморозить большую часть российских активов.

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