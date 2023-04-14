Песков: действия Запада в отношении российских активов не удаётся упаковать в нормы закона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты Die Welt о ситуации с возвращением замороженных в ЕС активов России, заявил, что действия Запада в отношении российских средств не удаётся упаковать в нормы закона.

«Сейчас становится очевидным, что уложить, упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается, и никак не получается с легитимизацией этих шагов. Как ни крути, всё равно все их действия выглядят незаконными», — сказал Песков.

По его словам, российская сторона будет следить за действиями западных стран в этом вопросе и намерена требовать возврата всех замороженных активов. При этом Москва уверена в провале всех попыток Запада легитимизировать бандитские действия в отношении российских средств.

Ранее издание Die Welt писало, что Европейские чиновники пришли к выводу, что замороженные активы ЦБ России придётся вернуть после завершения конфликта на Украине.

В марте агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз до сих пор не может найти и заморозить большую часть российских активов.