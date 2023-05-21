«Не решили, что произойдёт по окончании»: Шольц назвал долгосрочным проектом подготовку пилотов ВСУ для управления F-16

Обучение пилотов ВСУ для управления истребителями F-16 — долгосрочный проект, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. При этом он указал, что в США «пока окончательно не решили, что произойдёт по окончании обучения». Как ранее указали в Белом доме, вопрос поставок F-16 будет решён в ближайшем будущем. В новый пакет военной помощи киевскому режиму со стороны США истребители не вошли. По мнению экспертов, главной целью Запада является затягивание боевых действий, поскольку сделать из Киева инструмент военной борьбы против России уже не выходит.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что обучение пилотов ВСУ для управления истребителями F-16 является долгосрочным проектом. Об этом он сказал в кулуарах саммита «группы семи» в Хиросиме, передаёт Berliner Zeitung.

При этом, по его словам, Соединённые Штаты «пока окончательно не решили, что произойдёт по окончании обучения».

Россия не должна рассчитывать на то, что поддержка Украины ослабнет на фоне увеличивающейся продолжительности конфликта, приводит издание слова Шольца.

При этом СМИ указывают, что Германия до сих пор не заявила о своей готовности участвовать в процессе обучения украинских пилотов. В этой связи Шольц указал, что ФРГ после США является страной, которая оказала Украине наибольшую поддержку в вопросе финансовой, гуманитарной, а также военной помощи.

Ранее телеканал NBC сообщил, что США и союзники по G7 договорились поставить Украине истребители F-16, передаёт ИноТВ. В свою очередь, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на полях саммита «группы семи» указал, что вопрос поставок авиатехники будет решён в ближайшие месяцы. Он добавил, что, по мнению Вашингтона, истребители не входят в список вооружений, в которых Украина остро нуждается в настоящее время.

При этом 21 мая Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере $375 млн. По данным Politico, Штаты поставят киевскому режиму дополнительные боеприпасы для артиллерии, бронетехнику и противотанковые средства.

Добавим, что в Киеве уже нацелены на получение нескольких десятков истребителей F-16, которые, как считает советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат, могут заменить все четыре основных типа боевых самолётов ВСУ — Су-24, Су-25, Су-27 и МиГ-29.

«Их никто не будет передавать поштучно, эти самолёты будут передаваться подразделениями. Целое подразделение — это эскадрилья — 12—18 самолётов. Таким образом, несколько десятков может быть передано Украине сначала», — цитирует его РИА Новости.

В Москве, комментируя информацию о возможной поставке Киеву западных военных самолётов, констатировали, что страны Запада придерживаются эскалационного сценария.

«Он сопряжён с колоссальными рисками для них самих. В любом случае это будет учитываться во всех наших планах, и у нас есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей», — сказал замглавы МИД России Александр Грушко, чьи слова приводит ТАСС.

«Западу абсолютно плевать на Украину»

Главная цель Запада и США отнюдь не победа Украины на поле боя, а затягивание боевых действий, заявил RT военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Им абсолютно плевать на Украину. Они и вооружение на Украину поставляют не в необходимом ей объёме, а порциями. Сначала системы залпового огня, потом танки, теперь обещают самолёты. Украина собирается проводить так называемое контрнаступление, а самолётов у них нет, и они не могут прикрыть на поле боя свою артиллерию и танки. Это значит, что, если они перейдут в наступление, Россия уничтожит всю эту бронетехнику», — сказал он.

По его словам, помимо подготовки лётчиков, которая займёт минимум три месяца, киевскому режиму потребуются ещё аэродромы с соответствующей инфраструктурой, а также инфраструктура для обслуживания авиатехники.

«Поэтому задача Запада — затягивать этот процесс», — добавил Литовкин.

На Западе начинают осознавать тупиковость своей линии по поддержке киевского режима, поэтому политики, в частности канцлер ФРГ Олаф Шольц, уже не бравируют лозунгами, заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«И эксперты, и так называемые неназванные чиновники американской администрации и администрации Европы признают, что сделать из Киева инструмент военной борьбы против России, то есть добиться победы Украины на поле боя, уже не выходит. Поэтому многие политики ищут варианты сохранить лицо. Осознание тупиковости данной ситуации для Запада всё больше проникает в их умы», — подчеркнул собеседник RT.