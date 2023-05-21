Канцлер Шольц: Украина сейчас не соответствует многим требованиям для членства в НАТО

Украина сейчас не соответствует многим критериям, которые нужны для вступления в НАТО, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на полях саммита G7.

Об этом он сказал в интервью Die Welt.

Шольц напомнил, что страны Запада приняли решение в Бухаресте, которое давно сформулировало перспективу членства Украины в НАТО, однако сразу было ясно, что «этого не произойдёт в обозримом будущем».

«Конечно, среди критериев, которые формулирует для себя НАТО, много условий, которым Украина на данный момент не в состоянии соответствовать», — цитирует канцлера ТАСС.

Как отмечали в МИД Китая, Украина не должна стать линией фронта в противоборстве крупных держав.