Канцлер Шольц: Украина сейчас не соответствует многим требованиям для членства в НАТО
- AP
Об этом он сказал в интервью Die Welt.
Шольц напомнил, что страны Запада приняли решение в Бухаресте, которое давно сформулировало перспективу членства Украины в НАТО, однако сразу было ясно, что «этого не произойдёт в обозримом будущем».
«Конечно, среди критериев, которые формулирует для себя НАТО, много условий, которым Украина на данный момент не в состоянии соответствовать», — цитирует канцлера ТАСС.
Как отмечали в МИД Китая, Украина не должна стать линией фронта в противоборстве крупных держав.