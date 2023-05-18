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МИД Китая: Украина не должна стать линией фронта в противоборстве крупных держав

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Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Украина не должна стать линией фронта в противоборстве крупных держав. Таким образом он прокомментировал заявление бывшего американского госсекретаря Генри Киссинджера, выступившего за присоединение Украины к Североатлантическому альянсу.
МИД Китая: Украина не должна стать линией фронта в противоборстве крупных держав
  • AP
  • © Mark Schiefelbein

«Позиция Китая по украинскому вопросу всегда была чёткой: мы считаем, что Украина не должна стать линией фронта в противостоянии между крупными державами», — приводит его слова ТАСС.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства призвал все стороны сохранять сдержанность и избегать действий, которые могут усугубить кризис.

Также в МИД Китая заявили, что региональную безопасность нельзя обеспечить за счёт расширения НАТО.

Ранее Киссинджер заявил, что выступает за присоединение Украины к Североатлантическому альянсу.

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