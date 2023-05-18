МИД Китая: региональную безопасность нельзя обеспечить за счёт расширения НАТО

Безопасность в Европе нельзя обеспечить за счёт усиления или расширения военных блоков.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Региональная безопасность не может быть обеспечена за счёт усиления или даже расширения военных блоков, безопасность одной страны не может быть за счёт безопасности других стран», — цитирует его ТАСС.

Ранее бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер заявил, что выступает за присоединение Украины к Североатлантическому альянсу.