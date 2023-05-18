Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

МИД Китая: региональную безопасность нельзя обеспечить за счёт расширения НАТО

Короткая ссылка
Безопасность в Европе нельзя обеспечить за счёт усиления или расширения военных блоков.
МИД Китая: региональную безопасность нельзя обеспечить за счёт расширения НАТО
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Региональная безопасность не может быть обеспечена за счёт усиления или даже расширения военных блоков, безопасность одной страны не может быть за счёт безопасности других стран», — цитирует его ТАСС.

Ранее бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер заявил, что выступает за присоединение Украины к Североатлантическому альянсу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить