На Украине ожидают от партнёров поставку сразу нескольких десятков истребителей F-16
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Об этом, как пишет РИА Новости, он сказал в эфире телеканала «Рада».
Как отметил Игнат, никто из партнёров не намерен передавать истребители поштучно. Он добавил, что поставка будет производиться подразделениями.
«Таким образом, несколько десятков может быть передано Украине сначала», — констатировал он.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Киев в настоящее время не нуждается в F-16, но эти истребители понадобятся ВСУ в будущем.