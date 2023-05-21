Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

На Украине ожидают от партнёров поставку сразу нескольких десятков истребителей F-16

Короткая ссылка
Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что власти Украины ожидают от западных партнёров поставку сразу «нескольких десятков» истребителей F-16.
На Украине ожидают от партнёров поставку сразу нескольких десятков истребителей F-16
  • Gettyimages.ru

Об этом, как пишет РИА Новости, он сказал в эфире телеканала «Рада».

Как отметил Игнат, никто из партнёров не намерен передавать истребители поштучно. Он добавил, что поставка будет производиться подразделениями.

«Таким образом, несколько десятков может быть передано Украине сначала», — констатировал он.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Киев в настоящее время не нуждается в F-16, но эти истребители понадобятся ВСУ в будущем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить