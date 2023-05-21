На Украине ожидают от партнёров поставку сразу нескольких десятков истребителей F-16

Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что власти Украины ожидают от западных партнёров поставку сразу «нескольких десятков» истребителей F-16.

Об этом, как пишет РИА Новости, он сказал в эфире телеканала «Рада».

Как отметил Игнат, никто из партнёров не намерен передавать истребители поштучно. Он добавил, что поставка будет производиться подразделениями.

«Таким образом, несколько десятков может быть передано Украине сначала», — констатировал он.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Киев в настоящее время не нуждается в F-16, но эти истребители понадобятся ВСУ в будущем.