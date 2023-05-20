NBC: США вместе с союзниками решили усилить давление на Москву и поставить Киеву F-16

На встрече в Японии американский президент Джо Байден и его партнёры по «Большой семёрке» согласились отправить Украине истребители F-16, но пока не раскрыли деталей договорённости. Кроме того, они собрались ввести новые санкции против России, которые должны затронуть её промышленный экспорт, передаёт NBC.

Всё это происходит на фоне саммита «Большой семёрки» в Японии, в котором участвуют президент Байден и другие мировые лидеры. До сих пор главной темой встречи был украинский конфликт. Мы только что узнали, что США и союзники по G7 договорились поставить Украине истребители F-16.

Иностранный корреспондент NBC News Ральф Санчес следит за ситуацией. Ральф, рады вас видеть. Итак, помимо F-16, президент Байден и другие союзники сейчас собираются ввести новые санкции против России. Расскажите нам, что происходит?

РАЛЬФ САНЧЕС, корреспондент NBC: Да, Вики. Итак, начнём с F-16. Украинцы давно о них просили. И этот запрос о передовом оружии следовал той же схеме, что и другие: сначала союзники говорят «нет», затем — «может быть» и, в конце концов, — «да».

Пока мы не знаем подробностей о передаче F-16. Эти боевые самолёты производятся в США, но используются многими европейскими союзниками по НАТО. Так что пока непонятно, кто будет их поставлять украинцам, когда именно они могут прибыть и успеют ли они к долгожданному наступлению, контрнаступлению, которое планируют украинцы. Но если союзники по НАТО всё-таки передадут эти боевые самолёты ВСУ, то это станет чрезвычайно важным шагом.

Как вы упомянули, G7 также планирует объявить о новых санкциях против России. До сих пор одна волна санкций сменялась другой, но, как мы ожидаем, эти новые ограничения будут направлены на сокращение российского экспорта, особенно промышленного экспорта.

И одна из проблем, стоящих перед лидерами «Большой семёрки», заключается в следующем: как разорвать российско-китайские экономические отношения, но при этом избежать столкновения остальной части организации с Китаем.

Дата выхода в эфир 19 мая 2023 года.