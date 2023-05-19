CNN: Вашингтон дал понять союзникам, что не станет возражать против передачи F-16 Украине

Администрация Байдена сигнализировала европейским союзникам, что позволит им поставлять ВСУ находящиеся у них на вооружении американские истребители F-16, сообщили CNN информированные источники. В то же время чиновники признали, что ничего не знают о возможных запросах на проведение подобных операций и что представители Госдепа, которые обычно курируют подобные передачи, не получили приказ приступить к работе.

В последние недели администрация Байдена «дала понять» европейским союзникам, что США разрешат им экспортировать на Украину истребители F-16. Об этом CNN сообщили источники, знакомые с обсуждениями этого вопроса.

В то же время собеседники телеканала признались, что им ничего не известно о каких-либо официальных запросах союзников Вашингтона на отправку боевых самолётов Киеву. При этом, по их словам, представители Госдепартамента, которым обычно поручают оформление документов для утверждения таких передач, не получили приказ приступить к работе.

Между тем, по словам CNN, Белый дом испытывает всё большее давление со стороны союзников, которые призывают его помочь ВСУ получить F-16 на фоне «усиливающихся российских воздушных атак». К этой кампании подключилась двухпартийная группа в конгрессе, которая недавно обратилась с аналогичной просьбой в открытом письме президенту.

Несколько европейских стран, имеющих на вооружении F-16, в том числе Нидерланды, продемонстрировали готовность предоставить часть истребителей Киеву. Но прежде США должны подтвердить эту сделку, поскольку речь идёт о передаче третьей стороне секретных технологий, поясняет CNN.

Между тем США по-прежнему не хотят поставлять Украине свои собственные F-16. Но, по утверждению источников телеканала, администрация готова одобрить реэкспорт самолётов, если союзники решат пойти на этот шаг.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отказался комментировать вопрос о потенциальных поставках ВСУ американских истребителей, но при этом заявил, что США рассматривают «будущие возможности» и потребности. По словам чиновника, тема F-16 «не стоит на повестке дня» саммита G7, но участники встречи могут обсудить её кулуарно.

Другим открытым вопросом остаётся место обучения украинских пилотов. Ранее пресс-секретарь британского премьер-министра Риши Сунака заявил, что Лондон и Амстердам собираются сформировать «международную коалицию» не только для закупки самолётов, но и для тренировки бойцов ВСУ.

Примечательно, что Соединённое Королевство, которое не имеет собственных F-16, кардинально изменило отношение к этому вопросу в последние месяцы. В начале года представитель британского правительства заявлял, что самолёты являются «чрезвычайно сложными» и управление ими требует длительного обучения, поэтому их отправка Киеву считалась «нецелесообразной», напоминает телеканал.

В марте США приняли двух украинских пилотов на военной базе в Тусоне, штат Аризона, чтобы с помощью авиасимуляторов оценить их навыки и определить, сколько времени им потребуется для обучения управлению различными военными самолётами, включая F-16. Но, по словам представителей Пентагона, пока ведомство не планирует расширять эту программу, несмотря на то что конгресс выделил на неё деньги в бюджете на 2023 год.

Союзники Вашингтона или производитель F-16, Lockheed Martin, могли бы проводить обучение украинских лётчиков. Но в Министерстве обороны CNN сообщили, что для подобной инициативы, вероятно, понадобится определённый уровень участия со стороны США, даже если она не требует официального одобрения, как передача американского оружия за границу.

Некоторые сотрудники конгресса утверждают, что высокотехнологичные истребители облегчили бы Украине борьбу с российской авиацией. При этом, по их мнению, ВСУ не пришлось бы расходовать дорогостоящие боеприпасы ЗРК Patriot, предназначенные для перехвата баллистических ракет.

В то же время некоторые американские чиновники скептически относятся к этому доводу. Они отмечают, что Россия обладает мощным арсеналом систем ПВО, которые могут легко сбить F-16. Именно по этой причине, по словам официальных лиц, Украина избегает выполнять воздушные миссии с уже имеющимися истребителями, обращает внимание CNN.