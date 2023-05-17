RP: чтобы не дразнить Россию — министры обороны Германии и Великобритании отказали Украине в истребителях

Во время совместной встречи в Берлине министры обороны Германии и Великобритании заявили о неготовности их стран поставлять Украине истребители, сообщает Rheinische Post. Лондон будет помогать в тренировке и обучении солдат, но истребители в пакет не входят, подчеркнул глава британского оборонного ведомства. «Волшебного решения у нас нет», — добавил он. Бундесвер также не может «играть активную роль» в этом вопросе, подчеркнул его немецкий коллега.

После США Германия и Великобритания оказывают Украине самую большую военную поддержку, пишет Rheinische Post. Тем временем в Киеве всё громче звучат требования о поставке истребителей. Но во время совместной встречи в Берлине министр обороны ФРГ Борис Писториус и его британский коллега Бен Уоллес дали чётко понять, что не готовы пойти на такой шаг.

Они не хотят дразнить Россию и обострять ситуацию, поясняет немецкое издание. «Великобритания не предоставит Украине боевые самолёты», — сухо заявил гость из Лондона. Его страна создаёт «платформу» для предоставления Киеву долгосрочной поддержки. Речь о тренировках, обучении, повышении обороноспособности. Но истребители в пакет не входят, подчеркнул глава британского оборонного ведомства: «Волшебного решения у нас нет».

Писториус в Берлине тоже «не пост волшебника занимает», отмечает Rheinische Post. По его словам, Германия не может предложить Украине самолёты, которых у них нет или «которые не подходят». Он убеждён в том, что истребители Tornado и Eurofighter не годятся для обороны страны от российских атак. Здесь бундесвер не может «играть активную роль». При этом министр подчеркнул, что Берлин продолжит оказывать Украине военную поддержку в рамках уже имеющихся программ. Речь идёт о поставке боеприпасов, танков, систем противовоздушной обороны, а также помощи в ремонте повреждённой техники в Польше.

К тому же он и его британский коллега подчеркнули, что у их стран нет американских истребителей F-16, пригодных для обороны Украины. Так что решение об их отправке Киеву предстоит принимать Белому дому. Писториус и Уоллес знают, что, завладев западными самолётами, Украина может перенести боевые действия на российскую территорию. И не важно, что украинский президент Владимир Зеленский во время своего визита в Берлин уверял слушателей в обратном: говорил, что у его страны нет энергии и времени на расширение театра боевых действий.