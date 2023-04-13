Le Figaro: российский истребитель перехватил немецкий самолёт над Балтийским морем

12:48
Названы самые продаваемые в России модели автомобилей китайского бренда Haval
Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в России в I квартале реализовано 16,6 тыс. автомобилей китайского бренда Haval. Это вдвое превышает прошлогодние показатели за аналогичный период.
12:46
Михаил Шуфутинский высказался об уехавших из России исполнителях
Певец Михаил Шуфутинский, которому в четверг, 13 апреля, исполняется 75 лет, высказался по поводу текущей ситуации и об уехавших из России артистах.
12:46
Жулин заявил, что запрет на въезд в Россию не играет роли для канадских фигуристок
Заслуженный тренер России Александр Жулин отреагировал на запрет въезда канадским фигуристкам Тессе Вирту и Меган Дюамель на территорию РФ.
12:43
РУСАДА проверило на допинг фигуристов Дэвис и Смолкина в марте
Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, были проверены Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
12:40
Песков: Россия должна защитить новые регионы от опасности
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о необходимости защитить Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области от опасности.
12:40
Валуев — о возможном выходе Великобритании и США из IBA: такие попытки будут
Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о намерениях Великобритании и США создать отдельную от Международной ассоциации бокса (IBA) новую федерацию.
12:39
ФСБ заявила об использовании Западом новых видов кибероружия против России
В ФСБ заявили, что Запад применяет новые виды кибероружия против России, используя сетевую инфраструктуру Украины.
12:37
В Нижнем Тагиле задержали предполагаемую наркозакладчицу, использовавшую кошку как ребёнка
В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали жительницу Красноярского края, которую подозревают в покушении на сбыт наркотических средств. По данным полицейских, для отвода глаз она заворачивала свою кошку в одежду для новорождённого.
12:27
Суд оштрафовал Wikimedia Foundation ещё на 2 млн рублей за неудаление запрещённой статьи
Судебный участок мирового судьи в Москве вновь оштрафовал компанию Wikimedia Foundation на 2 млн рублей за неудаление запрещённой статьи.
12:25
Белый дом: США продолжат оказывать Украине поддержку для ведения боевых действий
Соединённые Штаты продолжат оказывать Украине необходимую поддержку для ведения боевых действий, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
12:23
RMF24: украинец пытался покончить с собой возле генконсульства в Кракове
Украинец пытался покончить с собой перед зданием генерального консульства Украины в Кракове.
12:22
Навка заявила, что утверждает даты проведения ледового шоу в Луганске
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что утверждает даты проведения своего ледового шоу в Луганске.
12:22
Третьяк: из IIHF нельзя выходить, рано или поздно что-то поменяется
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказал мнение о возможном выходе из Международной федерации хоккея (IIHF).
12:22
В Алтайском крае зафиксировали крупный лесной пожар в 10 км от села Бастан
Глава Алтайского края Виктор Томенко в своём Telegram сообщил, что в 10 км от села Бастан зафиксирован крупный лесной пожар.
12:17
«Нафтогаз» заявил, что суд в Гааге обязал Россию выплатить $5 млрд за активы в Крыму
Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию уплатить компенсацию «Нафтогазу Украины» якобы за ущерб в Крыму.
12:12
Банк «Траст» выставил на торги 90% банка «Точка»
Банк «Траст» выставил на открытые торги 90,01% акций АО «Точка».
12:11
Борисов высказался в пользу создания совместных спутниковых группировок с БРИКС или ШОС
Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов высказался в пользу создания совместных спутниковых группировок с БРИКС или ШОС.
12:09
В «Тосно» объявили о возрождении клуба
Пресс-служба «Тосно» сообщила, что клуб со следующего сезона будет выступать в чемпионате Ленинградской области.
12:06
Лавров обсудил с главой МИД Китая ситуацию на Украине и вокруг неё
Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Цинь Ган в ходе встречи в Самарканде обменялись оценками ситуации на Украине и вокруг неё.
12:04
ФСБ заявила о свыше 5000 хакерских атак на критическую инфраструктуру России в 2022 году
В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что в 2022 году было зафиксировано более 5 тыс. хакерских атак на российскую критическую инфраструктуру.
12:03
Депутат Елена Драпеко заявила, что песни SHAMAN близки каждому
Депутат Госдумы Елена Драпеко отметила, что песни SHAMAN близки каждому.
12:01
ФСБ: США выставляют Украину автором кибератак на Россию
В ФСБ России заявили, что США в попытках скрыть причастность к кибератакам на Россию стремятся представить их автором группировку IT Army of Ukraine.
12:01
Квят стал заводским пилотом Lamborghini в гонках на выносливость
Бывший пилот «Формулы-1» россиянин Даниил Квят стал заводским пилотом команды Lamborghini Squadra Corse, которая примет участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) в 2024 году.
11:58
Рогов сообщил о сбитом ПВО над Мелитополем украинском беспилотнике
Причиной взрыва в Мелитополе Запорожской области стала работа систем противовоздушной обороны.
11:57
ФСБ: Пентагон прямо участвует в разработке кибератак против России
Кибератаки против России разрабатываются при непосредственном участии объединённого командования Пентагона, заявила ФСБ.
11:57
Кожевников: обидно, что Овечкин и Малкин пропускают плей-офф НХЛ
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о непопадании российских нападающих Александра Овечкина и Евгения Малкина в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
11:56
Опубликован первый трейлер сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом
Первый трейлер сериального ответвления картины Мэтта Ривза «Бэтмен» опубликован в сети. Многосерийный проект станет связующим звеном между картинами о Человеке – летучей мыши.
11:55
Пьяный мужчина в метро Москвы угрожал убить семейную пару за отказ в селфи
Нетрезвый мужчина в метро Москвы предложил семейной паре сфотографироваться, но получил отказ. После этого он достал нож и начал угрожать убийством.
11:55
Роспотребнадзор частично преодолел санкционное влияние
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ заявила, что ведомству удалось частично преодолеть влияние санкций.
11:53
Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе
В Мелитополе Запорожской области прозвучал взрыв.
11:48
В «Динамо» рассказали о будущем Паршивлюка и Норманна
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о будущем футболистов Сергея Паршивлюка и Матиаса Норманна.
11:48
Вышел первый постер аниме-сериала по «Рику и Морти»
В сети появился первый постер аниме-сериала, действие которого развернётся во вселенной «Рик и Морти».
11:47
«Роскосмос» прогнозирует рост рынка авиабеспилотников почти в 10 раз к 2030 году
Исполнительный директор по перспективным программам и науке «Роскосмоса» Александр Блошенко заявил, что рынок беспилотных авиационных средств возрастёт к 2030 году почти в 10 раз.
11:45
Иран, Россия, КНР и Пакистан призвали Афганистан снять ограничения для женщин
Министры иностранных дел Ирана, России, Пакистана, КНР призвали власти Афганистана снять ограничения для женщин и нацменьшинств.
11:43
«Роскосмос» разработает систему подключения мобильного к сети без сотовой инфраструктуры
Исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что госкорпорация в 2023 году приступит к созданию системы подключения мобильного устройства к сети в отсутствие сотовой инфраструктуры.
11:43
Metaratings: Крал летом попытается разорвать контракт со «Спартаком»
Полузащитник Алекс Крал, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», не хочет возвращаться в российский клуб.
11:40
Инвестиции госкомпаний в российское ПО в 2022-2024 годах превысят 922 млрд рублей
Инвестиции госкомпаний и госкорпораций в российское ПО в 2022-2024 годах составят более 922 млрд рублей, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
11:40
Канчельскис: смешная команда «Химки» точно вылетит в ФНЛ
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение, что «Химки» по окончании сезона вылетят из Российской премьер-лиги (РПЛ).
11:38
Воздушная тревога 13 апреля объявлена на всей территории Украины
Воздушная тревога в четверг, 13 апреля, объявлена на всей территории Украины.
11:35
Воздушная тревога объявлена 13 апреля в Киеве
Воздушная тревога объявлена в Киеве в четверг, 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
11:31
Представителей власти в Афганистане призвали обеспечить безопасность иностранных граждан
Глава МИД России Сергей Лавров, министр иностранных дел Китая Цинь Ган, глава внешнеполитического ведомства Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и государственный министр по иностранным делам Пакистана Раббани Кхар опубликовали совместное заявление, в котором призвали представителей власти в Афганистане обеспечить безопасность иностранных граждан.
11:29
Иран, КНР, Россия и Пакистан призвали США взять ответственность за ситуацию в Афганистане
В совместном заявлении главы МИД Ирана, России, Китая и Пакистана после встречи в Самарканде призвали США и их союзников взять ответственность за сложную ситуацию в Афганистане.
11:27
IBA призвала лишить Европейские игры статуса квалификации к Олимпиаде
Международная ассоциация бокса (IBA) обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) по вопросу лишения Европейских игр в Польше статуса квалификационных соревнований к Олимпиаде.
11:27
Михаил Шуфутинский отметил прекрасные голосовые данные певца SHAMAN
Певец Михаил Шуфутинский рассказал, что ему нравится, как поёт SHAMAN.
11:27
Сазонов — о выборе между Россией и Грузией: со мной общались из обеих сборных
Защитник московского «Динамо» и сборной Грузии Саба Сазонов рассказал, что вёл переговоры об игре за национальную команду России.
11:26
ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка
Украинские войска обстреляли Донецк.
11:23
Агент: возможно, Изидор скоро вернётся на поле
Агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа высказался о восстановлении своего клиента.
11:21
Советник Гагин: мирные жители остаются в западных кварталах Артёмовска, где идут бои
Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что в западных кварталах Артёмовска (Бахмута), где сейчас практически блокированы ВСУ, остаются мирные жители.
11:19
ФНС опубликовала список из 449 автомобилей, подпадающих под налог на роскошь
Федеральная налоговая служба опубликовала перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь.
11:17
Министр Кулеба: Чёрное море должно стать демилитаризированными внутренними водами НАТО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал мнение, что Чёрное море должно стать морем НАТО. В то же время он заявил о необходимости его демилитаризации.