Le Figaro: российский истребитель перехватил немецкий самолёт над Балтийским морем

Министерство обороны России сообщило об обнаружении и перехвате воздушной цели над Балтийским морем. Немецкий патрульный самолёт приблизился к российской территории, однако при появлении истребителя Су-27 изменил курс, что позволило избежать воздушного инцидента, уточняет Le Figaro.

Министерство обороны России объявило, что направило истребитель Су-27 для перехвата самолёта ВМС Германии, который приближался к российским границам над Балтийским морем, пишет Le Figaro. При этом они постарались не спровоцировать никаких инцидентов.

О происшествии Министерство обороны России сообщило в своём канале в Telegram. Там уточнили, что со стороны Германии это был «базовый патрульный самолёт P-3C Orion». После прибытия российского истребителя «иностранный военный самолёт отошёл от границы России, а российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — добавили в министерстве. В российском министерстве отдельно отметили, что немецкий самолёт границу не нарушал.

Французское издание напоминает, что инциденты с участием российских самолётов и самолётов стран НАТО в последнее время участились и произошло это ещё до начала конфликта на Украине. Такие перехваты происходят в небе и над Балтийским морем, и над Чёрным морем, а также в других районах.

Кроме того, в марте ВВС России перехватили в Чёрном море американский беспилотник Reaper MQ-9 и он упал в воды Чёрного моря, напоминает Le Figaro.