Spiegel: «не имело полномочий» — оппозиция в Словакии подала на правительство в суд из-за передачи МиГ-29 Украине

Крупнейшая оппозиционная партия Словакии потребовала привлечь членов нынешнего правительства страны к уголовной ответственности за передачу Киеву истребителей МиГ-29 без согласия парламента и направила иск в суд, сообщает Der Spiegel. По словам лидера партии «Курс — социальная демократия» и экс-премьера страны Роберта Фицо, в соответствии с Конституцией правительство, которое функционирует лишь в качестве исполняющего обязанности, «не имело полномочий для принятия столь фундаментальных внешнеполитических и военных решений».

Крупнейшая оппозиционная партия Словакии считает, что последняя поставка оружия Украине противоречит Конституции страны. Она потребовала привлечь членов нынешнего правительства к уголовной ответственности за передачу Киеву истребителей без согласия парламента и направила иск в суд, пишет Der Spiegel.

Правое консервативное правительство во главе с премьер-министром Эдуардом Хегером 17 марта приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29 советского производства. 23 марта первые четыре из них были доставлены на Украину.

Правительство меньшинства во главе с Хегером, которому в декабре прошлого года был вынесен вотум недоверия, функционирует лишь в качестве исполняющего обязанности до формирования нового кабинета министров после предстоящих в сентябре досрочных парламентских выборов. Поэтому в соответствии с Конституцией правительство «не имело полномочий для принятия столь фундаментальных внешнеполитических и военных решений», пояснил глава партии «Курс — социальная демократия» и экс-премьер Словакии Роберт Фицо.

Исполняющего обязанности премьер-министра Эдуарда Хегера и министров подозревают в злоупотреблении служебным положением, нарушении обязанностей, связанных с управлением чужим имуществом, а также саботаже.

Министр обороны страны Ярослав Надь и Хегер первоначально заявляли, что не примут решение без предварительного парламентского голосования. При поддержке части оппозиции правительство могло бы добиться простого большинства голосов в пользу передачи истребителей. Однако для принятия решения ему потребовалось бы так называемое квалифицированное большинство, которое в Словакии составляет три пятых от общего числа депутатов.

Поэтому, по словам министра обороны Ярослава Надя, вместо принятия закона временное правительство заключило двустороннее соглашение с правительством Украины. Кабинет министров может сделать это и без одобрения парламента. Он сослался на юридическую экспертизу, которая была представлена правительству, но не могла быть опубликована.

Передача оставшихся истребителей должна состояться в ближайшие недели. Три из 13 истребителей являются списанными и предназначены только для разборки на запчасти. Помимо истребителей, Словакия намерена поставить Киеву дополнительные запчасти, часть ЗРК «Куб», а также боеприпасы, сообщает Der Spiegel.