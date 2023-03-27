«Передадим, но не все»: замглавы МИД Польши рассказал про обещанные Украине истребители

Скорее всего, Варшава не передаст все имеющиеся у неё истребители МиГ украинской стороне или, по крайней мере, она будет делать это постепенно, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский. В интервью RMF24 он, сославшись на засекреченную информацию, отказался отвечать на вопрос, наступит ли это только тогда, когда его страна получит новые истребители.

«Обязательно. Когда точно? Я хотел бы иметь возможность сказать здесь немного больше, но эта процедура конфиденциальна, чтобы в итоге всё произошло успешно», — ответил на вопрос RMF24 «Долетят ли в итоге на Украину обещанные Польшей истребители МиГ?» замглавы МИД страны Павел Яблонский.

Замминистра полагает, что Польша не передаст все 30 постсоветских истребителей украинской стороне. «Нет, я не думаю, что мы собираемся передать их все, уж точно не в одном транспорте. Постепенно, последовательно. Это будет сделано таким образом, чтобы прежде всего эти поставки были эффективными, чтобы можно было действенно осуществить их передачу, как это имеет место в случае с другой техникой. Это всё засекречено — так необходимо...», — пояснил он.

Яблонский обратил внимание на то, что Польша одновременно укрепляет свою безопасность и принимает дополнительные меры по защите неба.

Замминистра не дал чёткого ответа на то, начнёт ли Польша передавать старые истребители только тогда, когда у неё появятся новые, или это случится раньше. «Я не стану говорить, что именно произойдёт, потому что министерство обороны предпочитает держать эти вопросы в тайне, однако вскоре это будет обнародовано», — добавил он.

В интервью замглавы МИД также прокомментировал нашумевшие слова польского посла во Франции Яна Эмерика Ростишевского. Тот ​​заявил, что если Украина не сможет защитить свою независимость, то Польша будет вынуждена присоединиться к конфликту. Он уверен, что те, кто призывает к немедленной отставке посла или требует дополнительных разъяснений, на самом деле не понимают, что происходит. «Ведь посол сказал абсолютную правду. Если Украина проиграет эту войну, то нам будет угрожать настоящий конфликт. Может возникнуть такая ситуация, когда нам придётся защищать Польшу от вступления российских войск на нашу территорию. Это имел в виду посол Ростишевский. Это было заявление, сделанное на телевидении, в прямом эфире. Возможно, он не совсем точно выразился, но смысл был совершенно аналогичный», — подчернкул замминистра. «Мы, впрочем, давно об этом говорим, и я поражён, что это кого-то удивляет. Россия представляет угрозу не только для Украины — это угроза для всей Европы и Польши», — резюмировал Яблонский.