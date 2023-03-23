Do Rzeczy: польская партия призывает уволить посла во Франции после его воинственных «откровений»

Возмутительное заявление польского посла в Париже о том, что у его страны не будет другого выхода, кроме как присоединиться к украинскому конфликту, ставит под угрозу безопасность Польши и совершенно расходится с её национальными интересами, заявили политики из партии «Конфедерация». Также они потребовали его отставки, сообщает Do Rzeczy.

Посол Польши во Франции шокировал своими словами о роли Польши в украинском конфликте, пишет Do Rzeczy. «Если Украина не защитит свою независимость, у нас не будет другого выбора, у нас не будет другого выхода, кроме как присоединиться к войне», — заявил Ян Эмерик Ростишевский в эфире французского телевидения LCI.

«Это совершенно скандальные слова», — заявил депутат Роберт Винницкий на пресс-конференции в польском Сейме. «Это слова, противоречащие польским национальным интересам. Это слова, которые свидетельствуют о том, что посол живёт в альтернативной реальности, в которой Польша прямо-таки должна присоединиться к российско-украинской войне. Это скандальное заявление, и именно поэтому партия «Конфедерация» требует, чтобы посол был немедленно уволен со своего поста», — подчеркнул он.

Политик уверен, что послу Ростишевскому надо подать в отставку, потому что, хотя организация международной поддержки Украины соответствует польским национальным интересам, разоружение в пользу Украины и присоединение к конфликту уж точно их не преследует. «Это возмутительное заявление, которое ставит под угрозу безопасность Польши. Это слова, которые никогда не должны прозвучать из уст посла Польши», — объяснил Винницкий.

Его коллега, депутат Кшиштоф Босак обратил внимание ещё на один постыдный аспект откровения польского посла. «В случае если бы Польша в одностороннем порядке вступила в войну, то союзники по НАТО вовсе не должны были бы считать своим долгом оказать поддержку Польше», — отметил он. Более того, политик пояснил, что согласно договору НАТО страны — члены альянса обязаны оказывать помощь, когда другая страна подверглась нападению, а не в случае нападения, то есть в ситуации когда она сама решила присоединиться к продолжающемуся конфликту.