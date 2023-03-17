«Помогать, а не разоружаться»: польский депутат предупредил о подводных камнях оказания поддержки Украине

Несмотря на то что от исхода украинского кризиса будет зависеть система безопасности Польши в будущем, ей не стоит помогать Киеву в ущерб своим вооружённым силам, уверен польский депутат Роберт Винницкий. В интервью RMF24 он предложил привлечь помощь других стран во избежание прорыва восточного фронта.

«Нам точно угрожает то, что мы имеем дело с большой иммиграцией, которая плохо ассимилируется… Массовый приток — это всегда проблема, не столько в плане украинизации, сколько в том, что определённая часть общества превращается в гетто», — сказал RMF24 польский депутат Роберт Винницкий.



По его словам, в результате либерализации рынка в рамках всего ЕС украинский транспорт начал вытеснять польский, потому что он работает по другим правилам и ему не нужно соответствовать единым стандартам. Он напомнил о последнем протесте польских фермеров, которые выступают против дешёвого, некачественного украинского зерна, которое без какого-либо контроля и в любых количествах поступает в Польшу. Власти страны уже потеряли над этим контроль.



Винницкий отметил, что украинский конфликт не польский, но от его окончания зависит то, как будет выглядеть система безопасности Польши в будущем. Он добавил, что в этом конфликте у Польши есть свои интересы, которые заключаются в том, чтобы именно Россия его проиграла. «Нам следует поддерживать Украину таким образом, чтобы в итоге не ослабить собственную обороноспособность», — пояснил политик. Он уверен, что необходимо убеждать другие страны оказывать помощь Киеву, предупреждая их о том, что фронт может рухнуть.



«Если мы говорим о помощи, то давайте говорить о помощи, а не о разоружении страны. Это совершенно две разные вещи», — подчеркнул депутат. Он обращает внимание на то, что на сегодняшний день Польша вооружена хуже, чем год назад. Более того, он возлагает ответственность за обеспечение безопасности Польши на власти, вне зависимости от того, как будет развиваться украинский конфликт.



Винницкий уверен, что Польша должна организовать международную помощь Украине, чтобы она не проиграла в противостоянии с Россией. «Мы играем очень важную роль в оказании помощи Украине, но мы не можем разоружиться», — предупредил он.



Он также подчеркнул, что ситуация Украины будет зависеть от уровня вовлечённости США, поскольку только эта страна обладает соответствующим военным потенциалом в плане оказания поддержки Украине в вооружённом сопротивлении.