Polskie Radio Оригинал

Polskie Radio: после 10-го пакета санкций ЕС больше не работает над новым, и это раздражает Польшу

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Польские дипломаты разочарованы тем, что ЕС больше не ведёт работы по принятию нового пакета антироссийских санкций, а решил сосредоточиться на мониторинге и закрытии лазеек в уже существующих. В Польше уверены, что гайки ещё можно закрутить, но Брюссель пока что явно не горит желанием ужесточать ограничения, вызывая тем самым раздражение Варшавы, пишет Polskie Radio.
Polskie Radio: после 10-го пакета санкций ЕС больше не работает над новым, и это раздражает Польшу
АР

ЕС уже принял 10 санкционных пакетов в отношении России, однако в настоящий момент серьёзные работы над очередным пакетом не ведутся. Это, в свою очередь, по словам корреспондента Polskie Radio в Брюсселе, раздражает Польшу.

Одновременно Брюссель заявляет о своём намерении более пристально мониторить многие технологии, которые Россия может использовать в военных целях. Несмотря на то что в последнее время ввиду санкций их экспорт в Россию сократился, он увеличился в такие страны, как Турция и Казахстан, а из них уже и в Россию, объясняет радиостанция.
 
Польские дипломаты в Брюсселе бьют тревогу. Они согласны с тем, что борьба с обходом санкций важна, но она не должна мешать работе над очередными санкционными ограничениями. Польша уверена, что только благодаря им можно ещё сильнее закрутить гайки и ограничить возможности финансирования Россией украинского конфликта. 
 
Сейчас, однако, в Брюсселе всё чаще можно услышать, что в первую очередь ЕС должен сосредоточиться на закрытии лазеек в санкциях. «Какое отношение имеет соблюдение закона и его принятие. Всё указывает на то, что ищутся причины, чтобы не ужесточать санкции», — говорят корреспонденту Polskie Radio собеседники в Брюсселе.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Polskie Radio Польша Европа
теги
Брюссель ЕС Польша Россия санкции технологии
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров