Interia: рынок рухнул — польские производители яблок просят о помощи из-за запрета на торговлю с Россией

Польские яблоки можно купить во многих странах мира, однако это не компенсирует садоводам потери российского рынка, куда ежегодно отправлялось до миллиона тонн этих фруктов. Как рассказал порталу Interia президент Союза садоводов Польши Мирослав Малишевский, польский рынок яблок уже рухнул — и многие садоводы задумываются об уничтожении не только старых садов, но и молодых деревьев.

Польские яблоки можно купить во Вьетнаме, Арабских Эмиратах, Индии и Колумбии, вскоре они появятся также в Индонезии и Малайзии. Однако, как рассказал порталу Interia президент Союза садоводов Польши Мирослав Малишевский, новые рынки не компенсируют потери, вызванные закрытием от экспортёров рынка России, куда ежегодно отправлялось до миллиона тонн этих фруктов.

«Польский рынок яблок уже рухнул. Главная причина — запрет на торговлю с Россией, которая десятилетиями покупала у нас огромное количество этих фруктов. Это был наш шанс, который мы использовали на все сто. На этом рынке держался весь наш сектор. Мы были крупнейшим поставщиком на крупнейший в мире рынок. С началом вооружённого конфликта всё это закончилось. Отсюда и кризис. Однако наши фермы прекрасно оборудованы, торговые и логистические компании также хорошо оснащены. У людей есть знания и опыт. Мы не должны погубить этот потенциал. Отсюда и наш крик о помощи в этот трудный для отрасли момент», — рассказал Малишевский.

Он отметил, что Польша сегодня экспортирует свои яблоки почти во все страны, которые импортируют эти фрукты. Почти на всех популярных рынках яблок страна входит в тройку лучших поставщиков. Однако этого всё ещё недостаточно, чтобы заменить потерянный в результате эмбарго российский рынок. Поэтому Союз садоводов Польши требует от государства введения чрезвычайных механизмов помощи.

«Мы должны получить хотя бы помощь в области приобретения новых рынков сбыта, компенсацию транспортных расходов, содействие запуску механизма корчевания старых садов, для того чтобы уменьшить количество некачественных фруктов в торговом обороте, что вредит добросовестным производителям. Если весной повторится ситуация прошлого года или цена на рынке будет очень низкой, необходимо будет начать так называемый вывод фруктов с рынка. Речь идёт об изъятии излишков фруктов и их переработке или утилизации. Обо всех этих мерах мы говорили министру сельского хозяйства и будем настаивать на их реализации», — добавил Малишевский.

Он также подчеркнул, что садоводы уже задумываются о корчевании не только старых садов, но и молодых деревьев.

«Да, многие решаются на это. И удивляться здесь нечему. Есть определённый предел прочности, в том числе и экономической. Без прибыли долго не протянешь. Отсюда, в частности, наша идея доплачивать за корчевание старых, не приносящих прибыли садов. Ликвидация части садов — естественная реакция на отсутствие рентабельности», — считает президент Союза садоводов Польши.